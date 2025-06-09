В Україні завершують виробництво власних гвинтівок: що про них відомо

Українська компанія готується до повної локалізації виробництва гвинтівок UAR-15. Імпортні стволи вироблятимуть в Україні вже наступного року.

Повна локалізація виготовлення зброї значно здешевити її й зменшити залежність від імпорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал "Оборонки".

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UAR-15 майже повністю виробляють в Україні

За словами керівника української приватної компанії, яка виробляє гвинтівку UAR-15, стало відомо, що зброя базується на американській AR-платформі (AR-15) і вже на понад 90 відсотків виробляється в Україні. Включаючи ствольну коробку, затворну групу та магазини. Винятком досі залишається лише нарізний ствол, який постачали американські компанії.

Компанія змогла придбати високоточне обладнання для виготовлення стволів тільки після повномасштабного вторгнення Росії. Тоді міжнародні бар'єри на продаж військових технологій Україні почали руйнуватись. Попри сильний удар по виробництву, підприємство зберегло потужності й запустило їх на новому майданчику.

Варто зазначити, що зі слів робітників підприємства стало зрозуміло – рівень втручання живої сили у виробництво мінімальний.

Людська участь зведена до мінімуму – втручання потрібне лише там, де автоматизація не дає бажаного результату або потрібен контроль якості,

– зазначає керівник майданчика.

Ключовими перевагами UAR-15 називають:

калібр, який відповідає стандарту НАТО – 5.56×45 міліметри;

простоту конструкції;

можливість виробництва на українських заводах.

У матеріалі зазначають, що гвинтівка у десятки разів простіша у виготовленні, ніж автомат Калашникова, завдяки переважному використанню алюмінію.

З ким конкурує UAR-15

Найбільшим конкурентом нової української гвинтівки нині є чеський автомат BREN 2. Цікаво те, що у липні 2024 року "Укроборонпром" уклав угоду з чеським виробником щодо розміщення виробництва цієї гвинтівки на базі українського підприємства. Вже у листопаді в Україні стартувало ліцензійне складання BREN 2 під брендом Sich ("Січ").

У компанії також повідомляють про намір виробляти гранатомети вдвічі дешевше, ніж у США, після запуску нових потужностей.

Нагадаємо, що Україна значно збільшила потужності оборонної промисловості на понад 30 разів. Так, ВПК здатна збивати більшість повітряних цілей, але ще бракує ресурсу для знищення балістичних та аеробалістичних ракет. Тоді голова Комітету асоціації Україна-ЄС Пека Товері закликала Захід інвестувати у розробку та вдосконалення українського виробництва.