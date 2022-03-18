Убивства українських дітей Путін вважає "успіхом, що відповідає планам", – Україна в ООН

Україна в ООН розповіла, що саме Володимир Путін називає словами "операція йде успішно". Під цим поки що президент Росії передбачає вбивство українських дітей.

Відповідну заяву постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зробив 17 березня. Зокрема це трапилось під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаному США та Великою Британією, щоб обговорити ситуацію в Україні.

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Путін називає "успішною операцією" вбивство наших дітей

Сергій Кислиця згадав заяву Путіна від 16 березня: "Операція йде успішно і в суворій відповідності до попередньо затвердженого плану".

Постпред пригадав, що 3 тижні світ ставив собі питання, чому Росія вирішила наслідувати нацистський Третій рейх.

Які на те причини і який план? І вчора ми отримали відповідь: убивство українських дітей. На сьогодні – 108 невинних душ,

– заявив Кислиця.

Посадовець в Організації Об'єднаних Націй підкреслив:

діти є свідомо обраною мішенню, з огляду на вчорашній обстріл маріупольського драмтеатру, який став притулком для сотень місцевих жителів, переважно жінок та дітей;

бомбардування театру було вчинено, попри позначення "діти" на землі по обидва боки будівлі;

всупереч "попередньо узгодженим планам" Путіна, укриття витримало й не перетворилося на ще одну братську могилу.

Путін планує вбивати як дітей, так і дорослих

Кислиця пригадав, що плани Путіна включають вбивство не тільки дітей, а й загалом цивільного населення.

Буквально тільки 16 березня у:

Чернігові від атаки Росії загинули 53 мирні мешканці;

Мерефі Харківської області окупанти зруйнували місцеву школу та житлові будинки, загинула 21 людина.

Дипломат пояснив, що Путін планує знищити Харків, Суми, Волноваху, Охтирку, Ізюм.

"А Маріуполь – біль для України й усього світу і вічна ганьба для Росії", – пояснив Сергій Кислиця.

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