Суд обрав запобіжний захід співробітнику ГУР, підозрюваному в убивстві Анастасії Березовської

Печерський районний суд Києва 9 липня виніс рішення щодо співробітника Головного управління розвідки Міноборони Владислава Реута. Чоловіка підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської.

Про це пише Суспільне.

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Який запобіжний захід обрали підозрюваному у вбивстві Березовської?

Суд обрав Владиславові Реутові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Чоловіка підозрюють у вчиненні умисного вбивства. За версією слідства, він здійснив два постріли у голову Березовській. Сам Реут заявляв, що не наполягає на заставі та готовий співпрацювати зі слідством.

У справі про вбивство Березовської, окрім Реута, є ще один підозрюваний, – колишній поліцейський Віталій Жикович. Його ім'я перед судовим засіданням про обрання запобіжного заходу працівнику ГУР МО у коментарі журналістам назвав адвокат Анатолій Іванов.

За його словами, Жикович у 2014 році був у "Правому Секторі", а у 2022 році добровільно долучився до тероборони, потім служив у СБУ, але згодом був звільнений. Іванов зауважив, що його підзахисний своєї провини не визнає.

Адвокат також зазначив, що Владислав Реут – чинний співробітник ГУР. За словами Іванова, матеріали справи свідчать, що спочатку Реут зізнався у вбивстві Березовської, але потім відмовився від своїх показів і почав стверджувати, що її вбив Жикович.

Сторона захисту говорить, що Реут обмовив себе через відчуття небезпеки своєму життю і загрози від іншого фігуранта.