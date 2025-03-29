Убивство 16-річної Діани Хріненко: обвинуваченого засудили до довічного ув’язнення

Обвинуваченого у вбивстві 16-річної школярки з села Суботці Кропивницького району Діани Хріненко визнали винним. Миколу Середніцького засудили до довічного увʼязнення.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, передає 24 Канал. Розгляд справи тривав понад 5 років.

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Що вирішив суд

Вирок зачитав суддя Кіровського районного суду Кропивницького Олександр Куценко. Підозрюваного визнали винним у поєднаному зі зґвалтуванням вбивстві, замасі на вчинення дій сексуального характеру та таємному викраденні чужого майна.

За словами прокурора Костянтина Клюкіна, у суді дослідили 26 томів доказів. Серед них – сліди крові й речі школярки в машині обвинуваченого, покази свідків і висновки експертиз.

Хочу сказати батькам, які говорять, що не можливо добитись справедливості. Можливо. Ніколи не втрачайте надію,

– сказала Олена Хріненко, мати жертви.

Окрім довічного позбавлення волі, суд вирішив стягнути з Середніцького 4 мільйони гривень на користь матері дівчини, а також 1 мільйон 37 тисяч гривень на користь держави за проведення експертиз.

Убивця не визнав провини

Середніцький усі роки судових засідань заперечував свою провину. Його адвокат Олександр Урсаленко просив закрити кримінальне провадження й звільнити свого підзахисного.

Я дійду до Європейського суду і до кінця. Тому що те, що відбувалось в цьому суді, було порушенням процесуальних норм,

– заявив Середніцький.

Він планує оскаржувати рішення суду, що можна зробити впродовж 30 днів.

Нагадаємо, 16-річна Діана Хріненко зникла 24 серпня 2018 року, коли пішла на святкування Дня Незалежності. Рештки її тіла в березні 2019 року знайшов тракторист під час роботи на полі – за 12 кілометрів від Суботців. Підозрюваного жителя сусіднього села Новотрепівка затримали 13 серпня 2019 року в Польщі.