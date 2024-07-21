Треба працювати тихо, – засновник УБОЗ України про розслідування вбивства Фаріон

Увечері 19 липня відбувся замах на життя Ірини Фаріон. Її госпіталізували до лікарні із важким пораненням у голову, проте, на жаль, врятувати не вдалось. Зараз триває слідство щодо цього вбивства.

Керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур розповів 24 Каналу, що це було замовне вбивство. Він зазначив, що, попри різне ставлення в Україні до Ірини Фаріон, вона є українкою, яка жила у цивілізованій державі, тому цей злочин обов'язково має бути розкритим.

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Робота правоохоронних органів

За словами Валерія Кура, знайти винних є не лише завданням Міністерства внутрішніх справ, але й керівництво держави має показати, що ми розвинена держава, у якій карають за такі злочини.

Я думаю, що зараз в Україні українцям не варто розхитувати суспільство. Наші бійці борються за нас на полі бою. Владімір Путін вже зрозумів, що у нього не вийде виграти – він буде шкодити, тому поганих новин може бути більше, але ми повинні витримати це,

– сказав керівник Управління кримінальної розвідки.

У соцмережах ширяться фото ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Валерій Кур зауважив, коли працюють спецслужби Росії то вони можуть використати будь-кого для своїх злочинних планів.

Я вважаю, що слідство має бути таємним – треба працювати тихо, адже це технічна агентурна робота. Треба довіритись керівництву Міністерства внутрішніх справ та іншим службам, в обов'язки яких входить розслідувати це вбивство,

– наголосив він.

Засновник УБОЗ додав, що суспільство не буде задоволеним, якщо такі злочини залишаться нерозкритими.