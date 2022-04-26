Уб'ються об оборону, – Арестович про спроби росіян наступати на Кривий Ріг

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував плани росіян перейти у наступ у напрямку Кривого Рогу. Це місто у Дніпропетровській області.

Олексій Арестович додав, що у цьому контексті виникає одне питання: для чого російські загарбники це роблять.

Зверніть увагу Три БПЛА та 13 одиниць техніки: в ЗСУ розповіли про втрати ворога на Півдні за минулу добу

Арестович про наступ на Кривий Ріг

За словами радника очільника ОП, російський генерал Дворніков напевно прагне наступати скрізь задля виконання наказів політичного керівництва. На його думку, ворог не буде мати успіху на цьому напрямку.

Я думаю вони уб'ються там об оборону й все. І не будуть більше наступати,

– заявив Арестович.

Він додав, що це дуже дивне рішення. За його словами, є ще одна дивна деталь: окупанти наступають скрізь, що суперечить базовим принципам ведення бою, які мали б розуміти російські військові. Радник глави ОП, з військової точки зору цей план – це надзвичайна дурниця.

Вони сильно пришвидшують швидкість своєї утилізації та зменшують шанси на успіх в рази. Ну добре, ми згодні, ми "за". Нам подобається такий спосіб війни. От чого точно не треба було робити – наступати на Кривий Ріг,

– додав Олексій Арестович.

На його думку, ворог вкотре демонструє приклад нової зразкової дурниці у цій війні. Радник очільник ОП також сказав, що росіяни керуються не військовою логікою, а політичною.

Цікаво – нічне звернення Зеленського за 25 квітня: дивитися відео