Чи беруть участь солдати КНДР у боях на Курщині: заява розвідки Південної Кореї

Військові КНДР не беруть участі в бойових діях із середини січня, заявляють у Сеулі. Причиною, вочевидь, є великі втрати.

Про це звітує південнокорейська розвідка, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Чому солдати КНДР припинили участь у боях

Північнокорейські війська, ймовірно, припинили участь у бойових діях у Курській області через значні втрати. Про це повідомляє AFP із посиланням на розвідку Південної Кореї.

Схоже, що з середини січня північнокорейські війська, дислоковані в Курській області Росії, не беруть участь у бойових діях,

– цитує агентство заяву Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS).

Минулого тижня The New York Times із посиланням на американські та українські джерела писало, що війська КНДР були виведені з передової через значні втрати.

За даними видання, їхня присутність на лінії фронту не фіксувалася близько двох тижнів, тобто з середини січня. Джерела припускали, що відведення могло бути тимчасовим.

Раніше західні джерела повідомляли BBC, що до середини січня в Курській області могло загинути близько тисячі північнокорейських військових.