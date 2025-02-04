Чи беруть участь солдати КНДР у боях на Курщині: заява розвідки Південної Кореї
- Солдати КНДР припинили участь у боях на Курському напрямку з середини січня через значні втрати, повідомляє південнокорейська розвідка.
- За даними, близько тисячі північнокорейських військових могли загинути в Курській області до середини січня, про що повідомляли західні джерела.
- Війська КНДР були виведені з передової, і їхня присутність не фіксується близько двох тижнів, припускається, що це може бути тимчасовим відведенням.
Військові КНДР не беруть участі в бойових діях із середини січня, заявляють у Сеулі. Причиною, вочевидь, є великі втрати.
Про це звітує південнокорейська розвідка, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
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Чому солдати КНДР припинили участь у боях
Північнокорейські війська, ймовірно, припинили участь у бойових діях у Курській області через значні втрати. Про це повідомляє AFP із посиланням на розвідку Південної Кореї.
Схоже, що з середини січня північнокорейські війська, дислоковані в Курській області Росії, не беруть участь у бойових діях,
– цитує агентство заяву Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS).
Минулого тижня The New York Times із посиланням на американські та українські джерела писало, що війська КНДР були виведені з передової через значні втрати.
За даними видання, їхня присутність на лінії фронту не фіксувалася близько двох тижнів, тобто з середини січня. Джерела припускали, що відведення могло бути тимчасовим.
Раніше західні джерела повідомляли BBC, що до середини січня в Курській області могло загинути близько тисячі північнокорейських військових.