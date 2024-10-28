КНДР отримує від Росії мільярди доларів в обмін на військову допомогу

Росія виплатила Північній Кореї близько 5,5 мільярда доларів за поставлене озброєння. Доходи КНДР можуть зрости на сотні мільйонів доларів.

За найскромнішими оцінками, вартість озброєння, що Росія отримала від КНДР, перевищує 1,7 мільярда доларів, інформує німецький Фонд Наумана. Для порівняння, загальний економічний обсяг Північної Кореї оцінюють лише у 23,7 мільярда доларів.

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Як КНДР заробляє на війні в Україні

Якщо інформація про відправку військ КНДР до Росії підтвердиться, то доходи Північної Кореї можуть зрости на сотні мільйонів доларів.

Втім, у фонді вважають, що розгортання в Росії понад 20 тисяч солдатів видається малоймовірним. Це може поставити під загрозу стабільність режиму Кім Чен Ина, а багато північнокорейських армійців можуть таким чином втекти з країни.

Документи свідчать, що від початку війни в Україні Росія і Північна Корея стали тісніше співпрацювати, а офіційна торгівля між ними значно зросла.

Наприклад, за першу половину 2024 року обсяг товарообміну досяг 52,9 мільйона доларів, що значно перевищує показник за весь 2023 рік, який склав 34,4 мільйона доларів. Це свідчить про те, що річний обсяг торгівлі може повернутися до рівня, який існував до введення санкцій у 2017 році.

Розширення співпраці супроводжується збільшенням дипломатичних контактів між країнами: у 2024 році вже відбулося понад 24 зустрічі, тоді як протягом останніх десятиліть цей показник рідко перевищував п'ять зустрічей на рік.

Нагадуємо, війська КНДР, яких та відправляє до Росії, є молодими, нетренованими та із застарілою технікою. Кім Чен Ин вивчає реакцію Путіна на допомогу і пізніше може надіслати більш професійних бійців.