"Одна третина поранені або вбиті": адмірал НАТО оцінив ефективність військ КНДР

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер назвав залучення північнокорейських військових до війни Росії проти України "стратегічною помилкою". За його словами, армія КНДР демонструє низьку ефективність і зазнає значних втрат.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Chosun. Бауер зауважив, що третина військових з КНДР були поранені або вбиті.

Дивіться також Сподіваюся, Росія забезпечить їх мішками для трупів, – Білий дім про втрати бійців КНДР

Як адмірал НАТО оцінив співпрацю КНДР та Росії

На пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі топпосадовець НАТО заявив, що "координація між російськими та північнокорейськими військами практично неможлива".

За його словами, із приблизно 11 000 військових КНДР, направлених до Курської області Росії, близько третини були поранені або вбиті.

Бауер також зазначив, що Росія використовує північнокорейських солдатів неефективно, що пов’язано з мовним бар’єром, відсутністю координації та їхнім розміщенням на невигідних позиціях.

Північна Корея відкрито надає зброю Росії, і Росія також надає зброю Північній Кореї. Це створює проблему не лише для Південної Кореї, але й для Сполучених Штатів, які мають війська, розміщені на Корейський півострів,

– заявив Бауер.

Як Китай допомагає Росії

Адмірал НАТО висловив здивування тим, що "найбільш ізольована у світі" КНДР несподівано стала учасником війни в Європі. Він назвав цю ситуацію "величезною зміною".

Це означає, що Індо-Тихоокеанський регіон тепер раптово з'єднався з європейським театром спосіб, про який ніхто не думав, що це має величезні наслідки,

– зазначив адмірал.

Також він поклав відповідальність за залучення північнокорейських військових до війни Росії проти України як на Москву, так і на Пекін.

"Особливо враховуючи, що не тільки Росія, яка потребує боєприпасів і ракет, а й Китай зробили це принципово можливим", – наголосив представник НАТО.

Він також зазначив, що, хоча Китай безпосередньо не постачає зброю Росії, він активно підтримує її військово-промисловий комплекс.

У цьому контексті адмірал підкреслив необхідність для НАТО дати "об'єднану сильну відповідь".

Ми чітко дали зрозуміти Китаю: він не може одночасно обирати обидві стратегії,

– зазначив Бауер.

Адмірал пояснив, що Пекін не може одночасно заявляти про підтримку статуту ООН та намагатися зберегти добрі відносини із Заходом, і в той самий час сприяти "сприяти розпалюванню війни в Європі".