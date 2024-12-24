Що стало найбільшою ганьбою для Кім Чен Ина на тлі участі військ КНДР у війні

Надіславши Росії свої війська, Кім Чен Ин хотів не стільки допомогти очільнику Кремля Путіну, як собі, маючи на меті протестувати своїх солдатів та офіцерів і дізнатися, чи можна з таким ресурсом напасти згодом на Південну Корею. Як виявилося – ні.

Таку думку в етері 24 Каналу висловила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, відзначивши значні втрати на полі бою серед північнокорейських солдатів. Нині повідомляється про 3000 військових пораненими та вбитими.

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Що є образливим для Росії та КНДР

Романова звернула увагу і на свідчення російських окупантів, які говорять, що залучають солдатів КНДР на "зачистки", бо ті нічого не вміють, не розуміють, а тому відповідальних завдань їм не дають.

"Все, чим вони зайняті – переглядом забороненого контенту, який вони ніколи в житті не бачили. Тобто толку від них ніякого і це ганьба для Кім Чен Ина. Цих солдатів треба вчити хоча б 10 елементарним командам, з ними потрібно спілкуватися, все-таки це іноземні найманці. Від них більше метушні, ніж толку. Цей факт ображає обидві сторони (Росію та КНДР)", – зазначила Романова.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" вважає, що якщо Росія застосує війська КНДР не в Курській області, як це робить зараз, а на українській землі, то цих солдатів поляже на полі бою ще більше. До того ж вони почнуть масово потрапляти до полону і давати свідчення про свою участь у війні проти України, чого дуже не хотілося б Росії.