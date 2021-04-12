Участь Януковича у розгляді справи про держзраду необов'язкова, – Верховний суд

Експрезидент Віктор Янукович може не брати участі у судовому засіданні під час касаційного розгляду його справи. Таке рішення ухвалили у Верховному суді 12 квітня.

Суд наголосив, що Янукович може за власним бажанням взяти участь у розгляді кримінального провадження про свою держзраду.

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Зауважимо, що Верховний суд визнав необов'язковою присутність Януковича під час розгляду справи, адже наразі президент-втікач перебуває за межами України. У суді додали, що гарантувати його явку неможливо.

Водночас судді запропонували стороні захисту забезпечити участь Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження у режимі відеозв'язку. Але для цього президент-втікач має використовувати власні технічні засоби та програмне забезпечення TrueConf.

Чергове судове засідання у справі Януковича заплановано на 17 травня 14:00.

Що цьому передувало

Раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк поінформував, що колишній президент звернувся до Верховного суду України із заявою про надання йому можливості брати участь у розгляді касаційних скарг його захисту.

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