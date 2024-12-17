Дитині раптово стало зле: на Одещині 15-річний хлопець помер під час уроку фізкультури

В одному із сіл Березівського району Одеської області 15-річний хлопець помер під час уроку фізкультури у школі. Дитині стало зле під час навчального процесу, після чого хлопець попросив вийти.

Однак вже у коридорі хлопець упав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Головного управління Національної поліції Одеської області.

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Що відомо про смерть хлопця

За попередньою інформацією від правоохоронців, у вівторок, 17 грудня орієнтовно о 13 годині поліції та лікарям повідомили про те, що учню 10-го класу стало зле на уроці фізкультури, він попросив вийти, а в коридорі впав.

Вчителі викликали швидку допомогу та намагалися надати йому домедичну допомогу, але лікарі, які прибули на місце, на жаль, констатували смерть хлопця. Наразі точної причини, якою можна було б пояснити трагедію, не називають.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Причину смерті дитини будуть встановлювати судово-медичні експерти. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, подібний інцидент стався у березні цього року в Ужгороді. За даними слідчих, школяр відчув себе погано і згодом втратив свідомість під час уроку фізкультури. Хлопцеві одразу викликали швидку допомогу. Втім, його не вдалося врятувати.