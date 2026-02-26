Жінка цинічно назвала теракт "народною помстою". Цю тему порушили в місцевому медіа "Гречка".

Що відомо про висловлювання шкільної вчительки?

Вікторія Сичова навчає дітей української мови й літератури у Живанівській філії Компаніївського ліцею, що на Кіровоградщині.

Водночас вона неоднозначно висловилася про теракт у Львові, який забрав життя молодої патрульної. У мережі жінка активно коментувала допис, присвячений загиблій Вікторії Шпильці.

Спочатку жінка "поцікавилася", чи треба було йти працювати у правоохоронні органи та "вибивати людям очі". На це відповіла інша користувачка, поставивши запитання про те, чи потрібні були підозрюваній у теракті російські гроші.

Відповідь учительки не забарилася й спричинила хвилю обурення.

Аце доведено? Та поліція допекла всіх без рашистів – тепер писатимуть свої брехні про гроші. Про помсту народну треба писати!,

– написала Вікторія Сичова.

У коментарях під публікацією вона підтвердила, що є педагогинею, і наголосила, що це її особиста позиція, яку вона має право висловлювати вільно.



Коментарі під дописом про теракт / Скриншот

Директорка департаменту освіти Кіровоградської ОВА Ельза Лещенко у своєму коментарі для "Гречки" заявила, що інцидент їм відомий. За її словами, департамент оперативно зв`язався з адміністрацією ліцею, де працює педагог. Крім того, інформацію передали заступнику голови Компаніївської громади, яка є засновником закладу. Місцева влада вже звернулася до поліції з цього приводу.

