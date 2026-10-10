Росія вдарила по Запоріжжю: зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, є загиблі та люди під завалами

Унаслідок ранкового удару російських авіабомб у місті зафіксовано влучання в кількох локаціях, зокрема зруйновано під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку. Під завалами шукають постраждалих.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Що відомо про наслідки удару по місту?

Ворожі авіабомби поцілили по цивільних об'єктах міста вранці вихідного дня. Руйнувань зазнала не лише житлова п'ятиповерхівка, а й низка інших будинків у кількох районах обласного центру.

На місцях прильотів одразу розпочали роботу екстрені служби та рятувальники. Фахівці деблокують людей, а також ліквідовують пожежі, які виникли після вибухів.

Кількість людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованих будівель, наразі точно невідома. Екстрені служби продовжують обстежувати завали та надавати допомогу постраждалим.

Станом на ранок відомо, що 2 людини зазнали порань та ще 2, на жаль, загинули.

Інформація щодо стану поранених і остаточних наслідків чергового обстрілу постійно уточнюється місцевою владою. На розбір завалів залучено спеціальну техніку та комунальні служби міста.

Наслідки російського удару по Запоріжжю / Запорізька ОВА

Нагадаємо, Росія атакувала дронами різні регіони України. Зокрема, вибухи чули в Івано-Франківську та Луцьку. Працювала протиповітряна оборона.