Удар балістикою по Кривому Рогу: відомо про перших жертв
Російські війська завдали цинічного удару балістикою по Кривому Розі. Внаслідок атаки є жертви та поранені.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Скільки постраждалих та жертв у Кривому Розі
Внаслідок російської атаки у Кривому Розі постраждав навчальний заклад та житлова забудова.
За попередньою інформацією, загинули 3 людини. Також є поранені, втім, наразі невідома їх точна кількість. Лисак пообіцяв надати більше інформації згодом.
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Водночас голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що наразі є інформація про трьох постраждалих, їм надається медична допомога.
Все розуміємо, всі працюємо. Влучання в абсолютно цивільні та житлові будівлі,
– написав Вілкул.