Удар балістикою по Полтаві: влучання по навчальному закладі, у місті оголосили збір крові

В Полтаві внаслідок ракетного удару пошкоджено понад 10 житлових будинків. Росія завдала удару балістичними ракетами по навчальному закладу в Полтаві

Росія атакувала місто сьогодні зранку, 3 вересня. Місцеві ЗМІ повідомили, що на місці удару розгорнуто оперативний штаб для отримання жителями допомоги.

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Зазначають, що до ліквідації наслідків задіяно 30 комунальних працівників, 10 одиниць техніки та інші відповідні служби.

До того журналісти пишуть, що внаслідок ворожого ракетного удару по Полтавському району постраждалим необхідна кров, і медики закликають містян стати донорами крові (усіх груп).

Росія вдарила по Інституту зв'язку в Полтаві

Міністерство оборони України підтвердило удар по навчальному закладу в Полтаві. Ворог використав дві балістичні ракети.

В оборонному відомстві зазначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

"Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів", — йшлося у повідомленні міністерства.

Багато загиблих, поранено понад 180 людей

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ворог поцілив по військовому інституту зв'язку у Полтаві.

Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого, – сказав глава держави у відеозверненні.

Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.