Ворог атакував Ізюм ударними дронами: є загиблий і поранені

Увечері 15 березня окупанти завдали удару по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки зафіксовано три влучання у приватний житловий сектор.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Увечері 15 березня російські окупанти завдали удару по місту Ізюм на Харківщині, випустивши три ударні БпЛА, попередньо "Герань-2".

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Росіяни вдарили по Ізюму

Дрони влучили у приватний житловий сектор, спричинивши масштабну пожежу.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 67-річна жінка отримала уламкові поранення та відкритий перелом. Її госпіталізували, але врятувати не вдалося – вона померла від отриманих травм.

Також поранення отримали двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка. Усі постраждалі госпіталізовані.

Росіяни вдарили по житловому сектору Ізюма / Фото: голова Харківської ОВА

Через обстріл у місті горіли житлові будинки площею 80 метрів квадратних та 200 метрів квадратних, а також суха трава на площі 1 гектар. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. На місці події працюють екстрені служби.