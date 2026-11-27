Увечері 27 листопада російський безпілотник атакував Кременчук у Полтавській області. Травми отримали діти.

Як повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА.

Що відомо про атаку

Травми отримали двоє дітей віком 12 та 13 років, лікарі надають їм допомогу.

Удар російського дрона припав безпосередньо по центральній частині міста. Він пошкодив два навчальні заклади.

На місці влучання оперативно розгорнули роботу екстрені служби.

Фахівці оглядають обидві пошкоджені будівлі, щоб зафіксувати масштаби руйнувань і перевірити прилеглу територію. Наразі триває уточнення всієї інформації щодо наслідків чергового ворожого обстрілу.

Нагадаємо, що 27 листопада росіяни атакували цивільне підприємство на Житомирщині. Є загиблий, ще 12 людей постраждали.

Окрім того, увечері вибух пролунав й у Рівному. Перед цим на область летіли реактивні БпЛА. Наразі інформації про наслідки вибуху, руйнування чи постраждалих немає.

Гучно було також у Чернівцях під час повітряної тривоги. Там перед цим зафіксували російський безпілотник над обласним центром, однак інформація про наслідки вибухів потребує уточнення.