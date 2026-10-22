"Спалахнув головний вагон": окупанти вдарили дроном по поїзду в Харкові

Ворог вдень 22 жовтня атакував безпілотником пасажирський електропоїзд у Харкові. Через удар загорівся головний вагон.

Про це повідомили в ДСНС.

Що відомо про атаку?

Російські війська атакували безпілотником пасажирський електропоїзд у Харкові. Унаслідок удару виникла пожежа в головному вагоні пасажирського електропоїзда.

На місце прибули підрозділи ДСНС, які працювали в умовах загрози повторних ударів. Рятувальники ліквідували загоряння. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Пожежа у вагоні після атаки БпЛА / ДСНС

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Нагадаємо, уранці 22 жовтня під час масованої російської атаки на Київ було знищено магазин JYSK, розташований на Почайній. Внаслідок обстрілу торговельний заклад вигорів ущент, повідомив Country Director JYSK Ukraine Євген Іваниця.

На щастя, працівники магазину та покупці не постраждали. За словами Іваниці, усі співробітники збережуть свої робочі місця та продовжать працювати в інших магазинах мережі. Також компанія запевнила, що всі замовлення клієнтам доставлять. Попри руйнування, JYSK продовжує розвиватися та планує укладати нові договори оренди.

Крім того, внаслідок російської атаки на столицю пошкоджень зазнали Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан". Також постраждав магазин Decathlon на Почайній, який тимчасово призупинив роботу.