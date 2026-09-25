Росія атакувала залізничну інфраструктуру Полтавщини дронами
Війська ворога продовжують цілеспрямовано бити по критично важливих логістичних артеріях України. Черговий повітряний удар припав на Полтавську область.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у телеграмі. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.
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Російські війська завдали цілеспрямованого удару по об'єкту залізничної інфраструктури у Полтавському районі Полтавської області. Попередньо, за даними ОВА, внаслідок влучання ударного безпілотника минулося без людських жертв та постраждалих.
Ця чергова атака стала частиною масованого повітряного терору, який розгорнувся у 2026 році проти української залізничної мережі. Серед інших і Полтавщина історично та стратегічно є ключовим транспортним хабом України, де перетинаються важливі магістралі.
Укрзалізниця тим часом закликає українців до максимальної обачності та негайного переходу в укриття під час повітряних тривог. Також варто пам'ятати, що під час "червоного" сигналу небезпеки рух поїздів і відправлення рейсів призупинятимуть.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.
Додамо, що цієї самої ночі ворог вгатив по Києву реактивними безпілотниками. Наслідки є у кількох районах – це пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, також вже відомо про постраждалу людину.