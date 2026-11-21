Російські війська атакували ударним безпілотником п'ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка на Харківщині. Внаслідок влучання травмувалися 11 людей, серед яких двоє дітей.

Як повідомили в ДСНС Харківщини, після удару ворожого безпілотника в житловому будинку спалахнула пожежа на площі 250 квадратних метрів. Полум'я повністю охопило квартири на четвертому та п'ятому поверхах, а також перекинулося на частину технічного поверху.

Пошкодження цивільної інфраструктури

Вибухова хвиля та уламки завдали руйнувань не лише атакованій споруді. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки, приватні оселі, дачні будівлі та припарковані легкові автомобілі.

На місці події розгорнули рятувальні роботи. До ліквідації наслідків атаки залучили кінологів, саперів, психологів ДСНС, а також офіцерів-рятувальників громади та вогнеборців місцевої пожежної команди.

Наслідки атаки: дивіться фото ДСНС

Рятувальники показали кадри з атакованого Харкова: дивіться відео

Систематичні атаки на регіон

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти вдарили безпілотником поблизу зупинки транспорту в Харкові, унаслідок чого поранень дістали п'ятеро людей.

Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, в ніч проти 20 листопада ворожі дрони поцілили по медичному комплексу в Шевченківському районі Харкова, де травмувалося четверо людей.