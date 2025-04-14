Атака дронів на Одесу: зруйновані п’ять відділень міської лікарні

У ніч проти 14 квітня російські війська атакували Одесу дронами. Внаслідок удару серйозних ушкоджень зазнала міська лікарня №11 — там постраждали одразу п’ять відділень.

Про це розповів заступник директора з технічних питань Одеської міської лікарні №11 Олександр Гладченко у коментарі Укрінформ, передає 24 Канал.

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В Одесі росіяни атакували лікарню

За його словами, лікарня продовжує працювати у штатному режимі, попри значні пошкодження.

Після атаки лікарня зазнала ушкоджень: розбито 78 вікон, знищені 12 внутрішніх дверей, постраждали операційні, коридори. Руйнувань зазнали відділення нейрохірургії, хірургії, інтенсивної терапії, гінекологічне відділення та терапевтичне відділення,

– зазначив Гладченко.

Винятком стало лише поліклінічне відділення, де зараз ліквідовують наслідки атаки. Також тимчасово не функціонують деякі операційні.