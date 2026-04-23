Удар дронами по транспортній інфраструктурі Житомирщини вбив жінку

Росія атакувала Житомирську область безпілотниками. На жаль, загинула жінка.

Про це розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. В Укрзалізниці поки не коментували подію.

Що відомо про атаку на Житомирську область сьогодні?

Віталій Бунечко не уточнив, це сталося зранку чи вночі. Втім, тривога була в Коростенському районі Житомирщини з 05:46 по 08:45 четверга, 23 квітня.

Ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини. На жаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки. На місці працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи,

– написав він.

Укрзалізниця нагадала правила евакуації під час тривог: дивіться відео