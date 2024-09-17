Росіяни скаржаться на удар по їхньому полігону на Донеччині: пишуть про десятки жертв

У тимчасово окупованій Донеччині сталася "бавовна". Росіяни заявляють, що HIMARS вдарив по їхньому полігону.

За даними росіян, йдеться про мінімум 50 загиблих. Про це повідомляють у російських ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Удар стався під час військових навчань окупантів

Приліт по полігону Донецької області касетними HIMARS під час чергових навчань. Величезна кількість загиблих,

– пишуть у росЗМІ.

Конкретне місце прильоту залишається невідомим.

Також цей інцидент прокоментував і український журналіст та оглядач Денис Казанський.

"На Донеччині "Хаймарс" з касетною бойовою частиною прилетів на черговий російський полігон", – заявив він.

Нагадаємо, що 3 вересня у тимчасово окупованому Бердянську пролунала серія вибухів. Як з'ясувалося, під ударом опинився місцевий полігон. Внаслідок удару шпиталі в Бердянську та Токмаку переповнені пораненими.

А 14 серпня було завдано удару по скупченню російських військових біля Маріуполя. Повідомлялося про велику кількість поранених.