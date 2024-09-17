Росіяни скаржаться на удар по їхньому полігону на Донеччині: пишуть про десятки жертв
У тимчасово окупованій Донеччині сталася "бавовна". Росіяни заявляють, що HIMARS вдарив по їхньому полігону.
За даними росіян, йдеться про мінімум 50 загиблих. Про це повідомляють у російських ЗМІ, інформує 24 Канал.
Дивіться також Тяжкі бої біля Курахового, Покровська і Торецька: карта бойових дій за 17 вересня
Удар стався під час військових навчань окупантів
Приліт по полігону Донецької області касетними HIMARS під час чергових навчань. Величезна кількість загиблих,
– пишуть у росЗМІ.
Конкретне місце прильоту залишається невідомим.
Також цей інцидент прокоментував і український журналіст та оглядач Денис Казанський.
"На Донеччині "Хаймарс" з касетною бойовою частиною прилетів на черговий російський полігон", – заявив він.
Нагадаємо, що 3 вересня у тимчасово окупованому Бердянську пролунала серія вибухів. Як з'ясувалося, під ударом опинився місцевий полігон. Внаслідок удару шпиталі в Бердянську та Токмаку переповнені пораненими.
А 14 серпня було завдано удару по скупченню російських військових біля Маріуполя. Повідомлялося про велику кількість поранених.