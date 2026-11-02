Росія вдарила авіабомбами по Ізюму: є загиблий і багато поранених

Російські війська 2 листопада вдарили керованими авіабомбами по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще понад десяток постраждали.

Про наслідки обстрілу розповіли у МВА та ДСНС.

Скільки людей постраждало в Ізюмі?

Окупанти атакували місто з 08:50 до 09:10. Влучання зафіксували в кількох районах Ізюма.

У районі ІПЗ авіабомба влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. У ньому зруйновані перший, другий і третій поверхи. Також пошкоджені п'ять сусідніх багатоквартирних будинків, а внаслідок пожежі знищені кілька автомобілів.

У центральній частині міста удар припав на чотириповерхівку. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали ще шість багатоквартирних будинків. Крім того, знищені та пошкоджені легкові автомобілі.

У районі Гончарівки дві керовані авіабомби влучили в землю. Вибухами пошкоджені близько 20 приватних будинків і два торговельні заклади.

Наразі відомо про одну загиблу людину. Ще 15 постраждалим надають медичну допомогу.

Наслідки ударів по Ізюму / ДСНС

Нагадаємо, раніше, 29 жовтня, російські військові скинули КАБ на п'ятиповерховий житловий будинок в Ізюмі. Тоді авіаційний удар повністю зруйнував конструкції під'їзду багатоповерхівки. В результаті рятувальної операції з-під завалів дістали тіла чотирьох загиблих мешканців, ще 14 людей зазнали травм.