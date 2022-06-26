Удар в кишеню Путіна, – Давидюк про ембарго на російське золото

Сьогодні більшість країн "Великої сімки" прийняли рішення обмежити купівлю російського золота. Ключовою метою є удар по економіці країни-агресорки.

Однак, таке рішення значно швидше вдарить по кишені самого глави Кремля. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Золото – це гроші Путіна. Це удар по його кишені. Сулейман Карімов курує цей напрямок і має відсоток. Основний потік грошей з російського золота, алмазів та зброї йдуть в кишеню Путіна,

– зауважив Давидюк.

Путіна потрібно змусити стати на коліна

На думку політолога, сьогоднішні удари по Києву мусить остаточно запевнити Захід у тому, що необхідно вводити 7 пакет санкцій. Ба більше, він має бути ще жорсткіший.

"Розстрілювати дітей 500-тонними ракетами – неприпустимо. Європа намагається не вводити ембарго на енергоресурси. Як не вводити? Путін вбиває людей за європейські гроші, сплачені за нафту і газ", – переконаний Давидюк.

Він гадає, що до кінця року необхідно навідріз відмовитися від російських нафти й газу.

Змусити цього покидька жебракувати. Змусити Путіна йти з простягнутою рукою. Нехай йде у МВФ позичає гроші, нехай в китайців позичає гроші, нехай в арабів позичає гроші, нехай повзе на колінах в Заходу просить гроші. Але щоб в нього грошей не було. Щоб вони сиділи в злиднях, зі знищеною економікою і без грошей,

– впевнений політолог.

Давидюк підкреслює, що платити кремлівському диктатору по 300 мільярдів доларів чи євро щороку, і вірити, що він зміниться – основна помилка. "А потім, коли той погрожує ядерною зброєю, сидіти й тихенько плакати, який світ несправедливий. Так змінюйте його. Для того ви і європейські сильні політики", – вважає він.

Росію потрібно визнати державою, що спонсорує тероризм

Що ж робити з ядерною зброєю? Питання-виклик для Радбезу ООН. "Це психічно неврівноважена людина, це країна-терорист", – говорить політолог. Так, визнання Росії державою, що спонсорує тероризм, вже обговорюють у США. Тож простір для пакета санкцій надзвичайно великий.

Від російської економіки мають лишитися уламки

Давидюк здивований, що деякі світові компанії досі не вийшли з російського ринку. "Чому Philips не виходить? Вони прикриваються тим, що постачають продукти для навчання і здоров'я дітей", – відзначає він. І, на жаль, таких компаній доволі багато.

Усі мають вийти, щоб там залишилися лише уламки радянської економіки. За 30 років росіяни не збудували нічого – жодного бренду, жодного виробництва. Вони лише будували ракети, якими вбивають дітей, та завозили європейські бренди. Нехай усі виходять, а російський ринок стане пустелею в економічному плані. Тоді вони зміняться і приповзуть, – переконаний політолог.

Микола Давидюк наголошує: накладання на Росію потужних санкцій з метою знищення економіки – саме над цим сьогодні мусить працювати увесь європейський та західний світ.

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