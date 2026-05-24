"Орешник" "демілітаризував" гаражі в Білій Церкві: росіяни скиглять через безглузду атаку

Ворожа армія вирішила застосувати БРСД "Орешник" під час масованого комбінованого обстрілу України вночі 24 травня. Але сенсу в атаці цією ракетою не було. І про це вже заявляють самі ж росіяни.

Вони не припиняють скаржитися в телеграм-каналах через застосування "Орешника" по гаражах у Білій Церкві, називаючи це пустим витрачанням грошей заради гарної картинки.

Читайте також Понад 1100 окупантів, РСЗВ, ППО, танк: втрати ворога на 24 травня

На що націлилися окупанти, запускаючи свій "Орешник"?

Пуск ракети відбувся вночі, близько 1:30, традиційно з Капустиного Яру Астраханської області Росії. Згодом у мережі почали ширитися відео, зафільмовані очевидцями в Білій Церкві, що на Київщині.

На ранок інформацію про удар "Орешником" підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Зі свого боку, начальник КОВА Микола Калашник зазначив, що в Білоцерківському районі зафіксовано пошкодження гаражного кооперативу й будівлі підприємства.

Про це писали й місцеві пабліки, зокрема, зауважуючи, що на місці влучання сталася пожежа: там горіли три гаражі.



Росіяни застосували "Орешник" проти гаражів на Київщині / Фото ДСНС

На щастя, обійшлося без постраждалих, а наслідки атаки оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Чому росія обурює таке застосування ракети?

Депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко написав, що ракета "Орешник" вартістю близько 100 мільйонів доларів знищила лише три гаражі в Білій Церкві.

Він додав, що навіть російські воєнкори здивовані таким результатом, а самі окупанти, за його словами, визнають: історія з "Орєшніком" більше схожа на спробу створити ефектну пропагандистську картинку для внутрішньої аудиторії.

З самого ранку серед спільнот окупантів "розносять зраду" через такий безглуздий удар. Росіяни вже визнають, що навколо них просто намагаються робити красиву картинку про нібито "знищення 500 інструкторів НАТО" в Україні. Проте навіть самі окупанти вже в усе це не вірять.

Настрої в мережі в них панують, м'яко кажучи, плачевні. Традиційно росіяни закликають таки вдарити по Банковій, хоч і розуміють, що їхнє керівництво "водить їх же за ніс".

Росіяни скаржаться на безтолкову атаку "Орешником": дивіться скриншоти 24 Каналу

Загалом обстріл Києва пошкодив низку житлових, інфраструктурних об'єктів. Йдеться про будинки, Лук'янівський ринок, ТЦ "Квадрат", будівлю МЗС та відділення Укрпошти тощо, проте військових об'єктів, про які так гучно заявляє Кремль, у переліку не було.

У Росії усвідомлюють безглуздість таких атак: "потужно відповіли", – іронічно коментують росіяни атаку. Разом з тим, залишаються ті, хто цілком серйозно критикує владу за відсутність "результатів" обстрілів, а тим паче, застосування такого роду озброєння, якому "немає аналогів".

"Де вибухи після "Орешника"? Де колосальні руйнування? І чому знову били по інфраструктурі? Чи будуть удари по центру Києва й будівлям влади? Коли буде знищена київська хунта", – скаржаться росіяни в мережі.

І навіть на такі радикальні обурення знаходяться логічні відповіді: "Не вдарили по центрах, бо боязкуваті й тупуваті".

Якими були попередні удари "Орешником"?

Перший задокументований випадок застосування "Орешника" відбувся 21 листопада 2024 року: тоді удар прийшовся по Дніпрі. Ймовірною ціллю вважався завод Південмаш, однак ракета, за наявними даними, впала неподалік – теж у районі гаражної забудови.

Другий епізод зафіксували ввечері 8 січня 2026 року на околицях Львова. Тоді було уражено об'єкт критичної інфраструктури у Львівському районі поблизу села Рудно, неподалік кордону з ЄС.

Загалом же за описами, "Орешник" нібито здатен досягати гіперзвукових швидкостей і має бойову частину з роздільними елементами. Також стверджується, що ракета може нести ядерне оснащення, а без нього її бойова дія зводиться до ураження за рахунок кінетичної енергії окремих елементів.