Путін стає відчайдушним, – полковник Британії про погрози Росії вдарити по Банковій

Владімір Путін пригрозив Україні ударами по центрах ухвалення рішень. Він погрожує цим ще від початку повномасштабного вторгнення, але навряд чи такі заяви мають сенс з військового погляду.

Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що удари України по російських командно-контрольних центрах у Криму були ефективними. Особливо, влучання по базах у Бєлгороді та Курську.

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Путін загнаний у глухий кут

Зараз російський диктатор погрожує завдати ударів по командних центрах у Києві, але ці атаки не будуть такими ефективними, як українські по Росії. Військові та уряд точно мають багато планів на випадок надзвичайних ситуацій, тому зможуть їх подолати.

Найімовірніше, це лише риторика Путіна, який стає дедалі відчайдушнішим. Перед тим Міністерство оборони США оприлюднило оновлену інформацію, в якій зазначено, що росіяни втратили у війні 700 тисяч людей вбитими та пораненими, і це не остаточна цифра.

Схоже, що вони втрачають 2000 солдатів на день у Курській області. Навіть покладаючись на десятки тисяч північнокорейських солдатів, росіяни скоро закінчаться,

– підкреслив полковник армії Великої Британії.

Він додав, що є низка речей, які впливають на поведінку очільника Кремля. Це і вибори, і великі втрати, і дозвіл на удари. Путін відчуває, що загнаний в кут. Тому робить все, щоб зайняти кращу позицію до кінця січня.

Путін стає більш відчайдушним. Світ знає, що Дональд Трамп увійде на посаду 20 січня 2025 року. І зараз у США лунає багато розмов про те, що він змусить Путіна припинити вогонь. Також багато говорять про те, що його новий представник в Україні, міністри оборони збільшать військову підтримку,

– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Склавши разом всі ці речі, можна зрозуміти стан російського диктатора. Дуже важливо, щоб країни НАТО, особливо ті, що в Європі, зробили все, щоб Україна перебувала в найкращому становищі наприкінці січня. Адже зараз ситуація складна, й всі це знають.

Нагадаємо, Путін погрожував вдарити "Орешником" 28 листопада. Цілями для атак терористів він назвав командні центри й додав, що "з гармати по горобцях не стрілятимемо".