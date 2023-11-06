Воював з 2014 року: у Чернівцях попрощались із заступником командира 128-ї бригади
Джерело:ТСН
У Чернівцях відбулося прощання із заступником командира 128-ї бригади Андрієм Тарасенком. Він загинув внаслідок російського удару у Запорізькій області.
Офіційно відомо про 19 загиблих бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Там повідомили, що загинули кращі їх воїни.
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Прощання з Героєм
У Чернівцях 6 листопада попрощалися з 42-річним підполковником 128-ї ОГШБр Андрієм Тарасенком. Він загинув на Запоріжжі внаслідок російського удару. Чоловік був начальником артилерії та заступником командира бригади.
У Чернівцях в останню путь провели Андрія Тарасенка / ТСН
Військовий воював на фронті від 2014 року, брав участь у боях на найгарячіших напрямках Донеччини та Луганщини. Побратими згадують його як наполегливого і людяного командира, який понад усе мріяв про перемогу.
Жив артилерією і загинув біля своїх підлеглих. Поки триває розслідування. Кожен думає, як це могло трапитися, такого жодного разу не було, поки всі у шоці,
– розповідає заступник командира Олександр Луковець.
Попрощатися з військовим прийшли його родичі, побратими і жителі міста.
Що відомо про трагедію
- Росіяни 3 листопада вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Про трагедію стало офіційно відомо наступного дня.
- Удар відбувся під час нагородження на честь дня ракетних військ. За словами військових, бійців зібрали, вишикували, після чого росіяни завдали удару по місцю проведення заходу.
- У ДБР повідомили, що зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів. Також ініційовано службове розслідування дій військових посадовців, які організували захід поблизу лінії фронту.