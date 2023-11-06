Воював з 2014 року: у Чернівцях попрощались із заступником командира 128-ї бригади

У Чернівцях відбулося прощання із заступником командира 128-ї бригади Андрієм Тарасенком. Він загинув внаслідок російського удару у Запорізькій області.

Офіційно відомо про 19 загиблих бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Там повідомили, що загинули кращі їх воїни.

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Прощання з Героєм

У Чернівцях 6 листопада попрощалися з 42-річним підполковником 128-ї ОГШБр Андрієм Тарасенком. Він загинув на Запоріжжі внаслідок російського удару. Чоловік був начальником артилерії та заступником командира бригади.

У Чернівцях в останню путь провели Андрія Тарасенка / ТСН

Військовий воював на фронті від 2014 року, брав участь у боях на найгарячіших напрямках Донеччини та Луганщини. Побратими згадують його як наполегливого і людяного командира, який понад усе мріяв про перемогу.

Жив артилерією і загинув біля своїх підлеглих. Поки триває розслідування. Кожен думає, як це могло трапитися, такого жодного разу не було, поки всі у шоці,

– розповідає заступник командира Олександр Луковець.

Андрій Тарасенко віддано боронив Україну / ТСН

Попрощатися з військовим прийшли його родичі, побратими і жителі міста.

Що відомо про трагедію