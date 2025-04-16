Відповідь за Суми: ексофіцер Повітряних сил прокоментував удар по 448 ворожій бригаді

Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російської армії в Курській області, яка 13 квітня вдарила балістикою по Сумах. На місці удару на Курщині зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів.

Колишній офіцер Повітряних сил, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу наголосив, що окрім ударів із застосуванням далекобійних БпЛА, вже варто обговорювати можливість створення служб, які б працювали на рівні Моссаду, аби виявляти російських військових і ліквідовувати їх.

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Чого боятиметься Росія?

Храпчинський зауважив, що вже є приклади успішного знищення російських генералів, була проведена вдала робота і стосовно інженера, який модернізував ракети X-59, X-69, якими Росія тероризувала Україну. Напрацювання в цьому напрямку є, але їх, зі слів колишнього офіцера Повітряних сил, треба збільшувати.

Росія хоча й велика, але боягузка, яка таких дій почне боятися і розуміти, що кожен військовий, який навіть просто заправляє паливом пускову установку до "Іскандера" або корейських ракет, може стати потенційною мішенню для знищення,

– озвучив Храпчинський.

Ось такі дії з боку України можна буде розцінювати як помсту. Поки що, за словами Храпчинського, наша держава просто воює та вибиває ворожі системи, які залучені до ударів по українській території.

"Всі наші удари – це удари у відповідь на дії з боку Росії. Україна воює у межах міжнародних правил, тому що б'є виключно по військових об'єктах", – зазначив Храпчинський.

Нагадаємо, в Генштабі офіційно підтвердили, що підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими СОУ атакували низку об'єктів на Курщині, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по Сумах у Вербну неділю. Результати удару по ППД 448 ракетної бригади уточнюються.

Зазначимо, що в російських пабліках з'явилась інформація про те, що внаслідок цього удару по селу Клюква в Курській області 448 ракетна бригада Росії зазнала великих втрат. "Воєнкори" обурюються, що військове командування не оцінило належним чином загрозу та не змогло вберегти особовий склад.