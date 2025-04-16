Відповідь за Суми: ексофіцер Повітряних сил прокоментував удар по 448 ворожій бригаді
- Сили оборони України вдарили по ракетній бригаді російської армії, яка атакувала балістикою Суми.
- Колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський запропонував створити служби для виявлення та ліквідації російських військових злочинців, подібних до Моссаду.
Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російської армії в Курській області, яка 13 квітня вдарила балістикою по Сумах. На місці удару на Курщині зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів.
Колишній офіцер Повітряних сил, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу наголосив, що окрім ударів із застосуванням далекобійних БпЛА, вже варто обговорювати можливість створення служб, які б працювали на рівні Моссаду, аби виявляти російських військових і ліквідовувати їх.
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Чого боятиметься Росія?
Храпчинський зауважив, що вже є приклади успішного знищення російських генералів, була проведена вдала робота і стосовно інженера, який модернізував ракети X-59, X-69, якими Росія тероризувала Україну. Напрацювання в цьому напрямку є, але їх, зі слів колишнього офіцера Повітряних сил, треба збільшувати.
Росія хоча й велика, але боягузка, яка таких дій почне боятися і розуміти, що кожен військовий, який навіть просто заправляє паливом пускову установку до "Іскандера" або корейських ракет, може стати потенційною мішенню для знищення,
– озвучив Храпчинський.
Ось такі дії з боку України можна буде розцінювати як помсту. Поки що, за словами Храпчинського, наша держава просто воює та вибиває ворожі системи, які залучені до ударів по українській території.
"Всі наші удари – це удари у відповідь на дії з боку Росії. Україна воює у межах міжнародних правил, тому що б'є виключно по військових об'єктах", – зазначив Храпчинський.
Нагадаємо, в Генштабі офіційно підтвердили, що підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими СОУ атакували низку об'єктів на Курщині, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по Сумах у Вербну неділю. Результати удару по ППД 448 ракетної бригади уточнюються.
Зазначимо, що в російських пабліках з'явилась інформація про те, що внаслідок цього удару по селу Клюква в Курській області 448 ракетна бригада Росії зазнала великих втрат. "Воєнкори" обурюються, що військове командування не оцінило належним чином загрозу та не змогло вберегти особовий склад.