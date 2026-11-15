Щонайменше 30 вибухів: в Астраханській області уразили аеродром Ахтубінськ, де базуються Су-34

У ніч проти 15 листопада в Астраханській області Росії зазнав атаки військовий аеродром Ахтубінськ. На території стратегічного об'єкта пролунало щонайменше 30 вибухів із подальшою детонацією боєприпасів.

Як повідомляє моніторинговий канал Exilenova+, основними цілями удару стали стоянки бойових літаків, склади зберігання озброєння та інфраструктура авіабази.

Які подробиці?

Місцеві жителі та очевидці зафіксували на відео тривалу вторинну детонацію боєприпасів на уражених військових позиціях.



Кадри атаки на військовий аеродром Ахтубінськ / Exilenova+

Офіційні результати та оцінку завданих ворожій авіації збитків очікують від Генерального штабу Збройних Сил України.

Удар по аеродрому: дивіться відео очевидців

При цьому, губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін заявив, що минулої ночі на півночі регіону російська ППО нібито збила 31 безпілотник.

Зазначимо, що на аеродромі "Ахтубінськ" базується 929-й Державний льотно-випробувальний центр Міноборони Росії. Це один із ключових об'єктів, де випробовують і оцінюють нові зразки військової авіаційної техніки й озброєння.

За даними Генштабу, російські військові використовують цей об'єкт для базування Су-34, з яких завдають ударів керованими авіабомбами по Україні. Аеродром розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Серія ударів по об'єктах російської авіації

Нагадаємо, раніше ми писали, що цієї ж ночі під ударом безпілотників опинився Таганрог у Ростовській області.

У місті зафіксували прильоти поблизу авіаційного підприємства імені Берієва, яке залучене до відновлення та модернізації літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Крім того, 13 листопада Сили оборони уразили нафтову диспетчерську станцію "Самара", а також командно-диспетчерський пункт й ангари спеціальної техніки на аеродромі Липецьк-2.