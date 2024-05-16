Це тільки початок роботи, – Світан про "бавовну" в Криму

В окупованому Криму вже другу ніч поспіль дуже неспокійно. Вибухи лунали одразу в декількох місцях, а окупанти вкотре заявили про атаку ракетами ATACMS. Згодом стало відомо про влучання по аеродромі у Бельбеку.

Пропагандисти підтвердили, що були знищені літаки та склад зброї з ракетами. Як розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зараз українські сили мають завдання знищувати можливості російської ППО.

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Чому важливо знищувати цілі у Криму

Силам оборони треба завдавати максимального ураження протиповітряній обороні ворога. Адже це дасть можливість завоювати перевагу у повітрі перед серйозними атаками й прибуттям західних винищувачів F-16. Вони потрібні для виконання масштабних наступальних дій завдяки повітряній компоненті.

Знищення ППО противника триває системно: із заходу, північного заходу Криму, залежно від дальності наших засобів ураження. Ми вже їх бачили, наприклад, робота по Джанкою, по мисах у Криму. А до Бельбеку та в глибину вже потрібні ракети ATACMS,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Для таких ударів однозначно знадобиться системна підтримка радіоелектронної боротьби. Адже росіяни не можуть відпрацювати по ATACMS, бо спочатку заходять ракети РЕБ, вони створюють перешкоди для контролю повітряного простору противника, а далі заходять безпосередньо надзвукові ракети, які йдуть по балістичній траєкторії.

Якщо російська ППО не бачать, звідки їх запустили то й не може вирахувати місце для перехоплення.

Це лише початок роботи

Бельбек – один з основних аеродромів у Росії, він межує із Севастополем, тобто прикриває ще й Севастополь, Севастопольську бухту. ППО, яка була розташована на цьому аеродромі, уже знищена, також знищено кілька літаків, склад палива, системи С-300 та С-400, цінне обладнання.

"Аеродром – це велика площа, там багато частин та підрозділів, тому це лише початок роботи по Бельбеку. З такою кількістю ракет треба "накривати" його ще десь тиждень – півтори. А далі, ймовірно, удари спрямують східніше. Керченський міст під прицілом", – зауважив Роман Світан.

Чи можуть росіяни підтягнути ППО до Бельбеку

Такий варіант можливий. Але чим ближче окупанти підтягуватимуть до лінії фронту системи протиповітряної оборони, то зніматимуть їх з інших напрямків: з Енгельса, Москви, Бєлгорода.

Для нас це такий "лайтовий" варіант. Не треба за ними бігати по всій Росії, вони самі їх привезуть, тому я кажу, що працювати доведеться по Бельбеку ще півтора – два тижні мінімум,

– зауважив Світан.

Проте все залежатиме від кількості засобів ураження, які нададуть Україні. Адже у нас немає нескінченних запасів, тому треба обережно прораховувати їхнє застосування, щоб воно було максимально ефективним.

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