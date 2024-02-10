Які проблеми для росіян приніс удар по аеродрому "Бельбек" в Криму: пояснення розвідки Британії

Сили оборони України 31 січня успішно завдали удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Британська розвідка розповіла про можливі наслідки таких ударів нашої держави для російських окупантів.

Останній удар ЗСУ по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму ще більше підірвав потенціал російської авіації. Про це розвідники зазначили у своєму огляді від 10 лютого.

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Наслідки удару по аеродрому "Бельбек" у Криму для російських окупантів

Внаслідок удару по аеродрому "Бельбек" 31 січня був знищений "бункер координаційного центру радіолокаційного контролю".

Як зазначають розвідники, цей удар, ймовірно, погіршить здатність Росії координувати повітряну діяльність у Чорноморському регіоні. Зокрема це вплине на парк літаків A-50, а також на все більш виснажених досвідчених пілотів, які можуть керувати повітряними операціями.

При цьому аналітики звертають увагу на те, що російська військова доктрина передбачає значну роль наземних пунктів управління для координації повітряних сил, особливо винищувачів. В розвідці Британії зазначили, що це особливо поширено під час повномасштабного вторгнення, коли повітряний простір став дедалі складнішим і суперечливішим.

У звіті розвідників йдеться, що з огляду на бойові дії в Україні "майже напевно російські пілоти та наземний персонал потерпають від виснаження та бойової втоми".

Будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму майже напевно посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку для російської авіації,

– вважають у британській розвідці.

Удар по "Бельбеку": коротко