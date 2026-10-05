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24 Канал Новини України З’явилися кадри наслідків удару СБУ по аеродрому "Ханська": знищені два російські літаки
5 жовтня, 09:43
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З’явилися кадри наслідків удару СБУ по аеродрому "Ханська": знищені два російські літаки

Данило Жоров

У неділю, 4 жовтня, Служба безпеки України атакувала російський аеродром "Ханська". Внаслідок успішного ураження були знищені Су-34 та Су-35.

Також вдалось уразити склад боєприпасів. Про це повідомляють OSINT-канали. 

Що відомо про результати ударів?

Ввечері 4 жовтня аеродром "Ханська" в Республіці Адигея опинився під атакою дронів. Він розташований приблизно за 500 кілометрів від державного кордону України. 

Спецслужбовцям вдалось знищити військові літаки Су-34 та Су-35. Окрім того, безпілотники завдали удару по складу боєприпасів ворога.

Обидва літаки – носії керованих авіаційних бомб, які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах,
– наголосили у СБУ.

Телеграм-канали показали фото з супутників, які підтвердили ураження літаків. 


Результати роботи Служби безпеки / Фото Exilenova+


Знищені російські літаки / Фото AviVector

Зазначимо, що українські військові продовжують методично знищувати ворожий потенціал в російському тилу. У суботу, 3 жовтня, Сили оборони завдали удару по базі запуску дронів "Цимбулово" в Орловській області, де окупанти зберігали та готували свої ударні безпілотники.

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