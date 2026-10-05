З’явилися кадри наслідків удару СБУ по аеродрому "Ханська": знищені два російські літаки
У неділю, 4 жовтня, Служба безпеки України атакувала російський аеродром "Ханська". Внаслідок успішного ураження були знищені Су-34 та Су-35.
Також вдалось уразити склад боєприпасів. Про це повідомляють OSINT-канали.
Що відомо про результати ударів?
Ввечері 4 жовтня аеродром "Ханська" в Республіці Адигея опинився під атакою дронів. Він розташований приблизно за 500 кілометрів від державного кордону України.
Спецслужбовцям вдалось знищити військові літаки Су-34 та Су-35. Окрім того, безпілотники завдали удару по складу боєприпасів ворога.
Обидва літаки – носії керованих авіаційних бомб, які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах,
– наголосили у СБУ.
Телеграм-канали показали фото з супутників, які підтвердили ураження літаків.
Результати роботи Служби безпеки / Фото Exilenova+
Знищені російські літаки / Фото AviVector
Зазначимо, що українські військові продовжують методично знищувати ворожий потенціал в російському тилу. У суботу, 3 жовтня, Сили оборони завдали удару по базі запуску дронів "Цимбулово" в Орловській області, де окупанти зберігали та готували свої ударні безпілотники.