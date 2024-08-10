Це не рядова авіабаза: у Defense Express сказали, чим важливий удар по аеродрому в Липецьку

Українські військові завдали потужного удару по російському аеродрому в Липецьку, який не є рядовою авіабазою. Це один з найбільших навчальних центрів, де відбувається підготовка льотчиків на тактичній авіації – Су-25, Су-30, Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Від початку повномасштабного російського вторгнення використовується й іншими підрозділами Військово-космічних сил Росії для виконання безпосередніх бойових завдань. Детальніше 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Чим важливий удар по летовищі у Липецьку

Катков розповів, що саме на базі в Липецьку нібито проходило навчання російських пілотів на новому російському винищувачі Су-57, який у Росії називають представником "п'ятого покоління".

На знімках Google Earth за квітень 2023 року чудово видно ці всі літаки (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35 та МіГ-31 – 24 Канал). З величезною долею імовірності нічого не змінилося за цей час. Вони там дислокуються, бо це єдиний центр, де можуть готувати пілотів для польотів на цих суднах,

– сказав Катков.

Чи знаходилися на момент атаки Су-57 на авіабазі, чи були пошкоджені ці або інші російські літаки, поки невідомо.

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Проте супутникові знімки свідчать про повне знищення складу з боєприпасами. Вочевидь, на аеродромі зберігалися не лише КАБи, а й вся номенклатура озброєння для літаків, які там дислокуються:

ракети "поверхня – поверхня";

ракети "повітря – повітря";

ракети для ураження наземних цілей;

авіабомби.

Авіабаза вже не зможе використовуватися як бойова, оскільки боєприпаси потрібно зберігати у відповідному місці. Якщо Росія поставить їх просто неба, завітають ще кілька дронів, і знову будемо розглядати супутникові знімки,

– зазначив військовий експерт.

Також на аеродромі розташовувалися майданчики з обслуговування та бойової підготовки боєприпасів. Апаратура, яка для цього необхідна, знищена. На певний час авіабаза у Липецьку виведена з ладу. На летовищі не зможуть базуватися бойові літаки, щоб виконувати бойові завдання.