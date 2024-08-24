Щонайменше 5 винищувачів: якими є втрати Росії внаслідок удару по аеродрому "Маринівка"

У ніч проти 22 серпня Україна вдарила по військовому аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області. Зазначається, що були уражені склади з КАБами та паливом. Водночас Osint-аналітики припускають, що Росія могла позбутися ще кількох літаків.

Проаналізувавши супутникові зніміки з місця удару, OSINT-аналітик, який веде канал The Military Watch в X, дійшов висновку, що країна-агресорка втратила пошкодженими або повністю знищеними щонайменше 5 винищувачів. Зазначимо, що "Маринівка" – єдиний аеродром Росії, який мав укриття для літаків.

Дивіться також ЗСУ підняли прапор у селі Лебедівка на Курщині

Що могла втратити Росія

Так, на думку аналітика було:

знищено один Су-24, який, імовірно, перебував у зоні для списаних бортів;

пошкоджено три Су-34 у третьому, п’ятому та шостому ангарах;

ймовірно, пошкоджено Су-24 у сьомому ангарі.

Також, залежно від того, чи був літак у четвертому ангарі, там може бути пошкоджено ще один Су-24/Су-34.

Супутникові знімки з місця удару / Фото соцмережі

Також Osint-дослідники з'ясували, що на авіабазі міг перебувати вже знищений Су-34. Ймовірно, він розбився 27 липня за 100 кілометрів від Маринівки, а його уламки пізніше привезли на базу для розслідування.