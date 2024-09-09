Британська розвідка показала наслідки удару по російському аеродрому "Маринівка"

У ніч на 22 серпня українські дрони атакували аеродром "Маринівка" у Волгоградській області Росії. Цей удар спричинив масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання.

На авіабазі СБУ спільно зі ССО уразила склади з КАБами та паливом. Саме з "Маринівки" росіяни активно бомбардують лінію фронту в Україні.

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Які наслідки атаки на аеродром "Маринівка"

Удар по авіабазі прокоментували у Міністерстві оборони Британії та опублікували супутникові знімки після атаки. За словами розвідки, наслідками є чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення.

Важливо! На момент удару на авіабазі могло стояти 29 літаків: 14 літаків Су-24 та 15 літаків Су-34. Зокрема, саме таку кількість ворожої авіації зафіксували супутники на "Маринівці" 19 серпня.

Британська розвідка показала наслідки удару по авіабазі "Маринівка" / Фото: Міноборони Британії

До слова, вночі на 7 вересня дрони СБУ також атакували військовий склад у Воронезькій області Росії, де зберігалися північнокорейські ракети. Саме цими ракетами Росія регулярно атакує Україну.