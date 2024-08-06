Буквально злетів у повітря: про що свідчать значні руйнування на аеродромі "Морозовськ"

У публічному просторі з’явилося фото, яке демонструє наслідки атаки українських дронів по ворожому аеродрому "Морозовск" у ніч на 3 серпня 2024 року. Зображення свідчать фактично про повне знищення об’єкта.

Нагадаємо, що в результаті атаки було знищено щонайменше один літак Су-34, а також пошкоджено ще два. Це може бути наслідком вторинної детонації боєприпасів, які розлетілися по летовищу.

Дивіться також Вибуховий ранок у Курську: місцеві пишуть про прильоти та пожежу

Чим були оснащені дрони-камікадзе

Знищений склад авіаційного озброєння на аеродромі "Морозовск" до свого знищення являв собою комплекс будівель різного ступеня захищеності. Це викликає питання щодо спеціального оснащення українських дронів-камікадзе, яке могло пробити захисні покриття та викликати масштабну детонацію.

Враховуючи важливість і цінність об’єктів такого типу, ймовірно, що російські військові не зберігали авіаційні засоби ураження недбало. Наприклад, на авіабомби, які перетворюються на керовані, детонатори вкручуються безпосередньо під час підготовки літака-носія до вильоту.

Наслідки удару по аеродрому "Морозовськ" / Фото ГУР

Також не виключено, що на об’єкті знаходилися й інші елементи авіаційного озброєння, такі як некеровані реактивні снаряди, постріли до авіаційних гармат або ракети класу "повітря-поверхня" чи "повітря-повітря", які могли здетонувати та рознести будівлі.

Підтвердити або спростувати ці припущення міг би персонал цієї авіабази. Втім, показовим є те, що за підсумками атаки БпЛА на "Морозоськ" наразі немає жодної інформації щодо втрат особового складу ворога, загиблими чи пораненими.

Це може вказувати на можливість того, що українські дрони-камікадзе отримали нові типи спорядження, які забезпечують небачені досі результати.