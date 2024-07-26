Комбінований удар по аеродрому "Саки" у Криму: як вплине на Південний фронт

Збройні Сили України продовжують знищувати військову інфраструктуру ворога в анексованому Криму. Зокрема, у ніч на 26 липня завдали удар ракетами ATACMS, як стверджують росЗМІ, по аеродрому "Саки" в Новофедорівці Сакського району.

В етері 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко оцінив, наскільки чергова атака по аеродрому була результативною та як може вплинути на ситуацію на фронті.

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Наслідки атаки

Сили оборони завдали комбінований ракетно-дроновий удар. Окупанти бідкаються, що внаслідок атаки було уражено місце дислокації російської ППО та знищено радіолокаційну станцію.

Військовий експерт зазначив, що кожен втрачений радар – це мінус система, яка координує і проводить спостереження за тим, що відбувається в небі.

Атака результативна. Однак зараз головна інтрига, чи могли зазнати ушкоджень літаки,

– мовив Мусієнко.

До слова, напередодні атаки на аеродромі "Саки" у Криму було два типи ворожих літаків – Су-24 і Су-27 з авіаційними ракетами. Су-30 прилітали й відлітали, тобто виконали якесь завдання, сіли, дозаправилися і полетіли далі.

Аеродром тимчасово "недоступний"

Цей аеродром, як й інші в анексованому Криму, росіяни використовують для обстрілу Півдня нашої країни. Керівник Центру військово-правових досліджень пояснив, як атака може вплинути на ситуацію на Південному напрямку.

Протягом певного періоду з аеродрому "Саки" росіяни не здійснюватимуться польоти, тому на певний проміжок часу цей аеродром не становитиме для України загрози.

Я думаю, що на фронт це вплине таким чином, що з цього аеродрому зменшаться вильоти й відповідно зменшаться ризики та загрози завдання авіаційних ударів,

– додав Мусієнко.

Тепер окупанти задумуються перед тим, як розміщувати там додаткові літаки й здійснювати польоти з цього летовища. Адже попри те, що воно прикрите системами ППО, зенітно-ракетні комплекси не врятували аеродром й важливі об'єкти на ньому.