Потужні удари по носіях "Кинджалів": як це вплине на обстріли України

Українські безпілотники в серпні атакували декілька російських аеродромів, зокрема "Саласвейку", де базувались носії ракет типу "Кинджал". Було знищено 1 літак МіГ-31К, пошкоджено – 6. Загалом Росія мала 12 одиниць літаків МіГ-31К, які були модифіковані як носії "Кинджалів".

Про це в розмові з 24 Каналом розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, додавши, що до серпневого удару внаслідок якого вдалося знищити 1 такий літак, Росія втратила ще 1 одиницю цієї авіатехніки.

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Під час повномасштабної війни Росія запустила понад 100 "Кинджалів"

Орієнтовно в росіян мало б залишитися нині 10 літаків МіГ-31К. Ще 5 – 6 було пошкоджено, але про ступінь їхнього ураження невідомо. Як пояснив Долінце, якщо ушкодження були легкі, то це призведе до виведення з експлуатації цих літаків на певний період: від декількох днів до місяців. Якщо ушкодження були достатньо серйозні, то їх доведеться списати.

Щонайменше 5 – 6 таких літаків у росіян залишається в боєздатному стані й вони можуть запускати боєприпаси по типу "Кинджал". Декілька "Кинджалів" за раз вони не запускали, за ці 2,5 роки загалом Росія використала понад 100 таких ракет,

– зазначив авіаексперт.

Росіяни проводять конвертацію базової версії МіГ-31Б чи МіГ-31БС

Долінце зауважив, що літак МіГ-31 є основою для створення МіГ-31К, таких в росіян достатньо багато, понад 120 одиниць станом до 2022 року. Поява МіГ-31К була отримана шляхом конвертації базової версії МіГ-31Б або МіГ-31БС в модифікацію для носіїв "Кинджалів".

Створити цю модифікацію не так складно, бо вона передбачає зняття частини бортового обладнання з базового літака і встановлення пілонів для ракет "Кинджал". Фактично літак перетворюється з бойового на просто літак-носій, який може робити тільки те, що запускати ракету,

– розповів Долінце.

Тому, як зауважив авіаексперт, очікувати, що після знищення або ураження більшості МіГ-31К, росіяни не матимуть можливості створити такий літак – не доводиться. В них запас для конвертації цих літаків залишається високий, тому й зберігається загроза з боку противника щодо завдання ударів "Кинджалами" по території України.