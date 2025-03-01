Лунало щонайменше 5 вибухів: вночі Тверську область Росії атакували БпЛА

У Росії лунали вибухи в Тверській області. До місця розташування місцевої електростанції летіли дрони.

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Через атаку довелося призупинити польоти в аеропортах Ярославля та Костроми.

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Невідомі дрони атакували Росію

Як повідомляють в мережі, дрони, які, ймовірно, "належать ЗСУ", вночі 1 березня спробували атакувати Калінінську атомну електростанцію на півночі Тверської області. Ще частина БпЛА рухалася у бік сусіднього регіону.

Вночі на території Росії працювала ППО: дивіться відео

У регіоні працювала ППО, які, згідно з повідомленнями, збила усі безпілотники збили на підльоті. Жителі Удомельського муніципального округу спостерігали за роботою протиповітряної оборони. Вони спочатку почули в небі характерний для БпЛА звук прольоту, а потім – близько п'яти вибухів.

Дрони летіли на критичні та військові об'єкти: відео із соцмереж

Припускається, що російську територію могли атакувати реактивні дрони типу "Чаклун-B". Окрім енергооб'єкта БпЛА спробували атакувати ворожий військовий гарнізон у Тверській області. БпЛА збивали просто над складами. Влучань не зафіксовано.

У мережі показали роботу ППО у Тверській області: дивіться відео

Нагадаємо, 27 лютого Повітряні сили України завдали удару по прикордонній заставі ФСБ у Брянській області Росії. Влучні удари завдали руйнувань засобам зв’язку, підсилювачам сигналу, обладнанню для супутникового зв’язку та іншим технічним засобам. Оборонцям вдалося знищити важливу військову інфраструктуру ворога і таким чином зменшити його потенціал.