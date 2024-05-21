Прилетіло по Академії МВС у Луганську: фотодоказ потужного удару по окупантах

Загарбники в окупованому Луганську скаржаться на ракетний обстріл міста. Супутникові знімки свідчать, що удар прийшовся по Академії внутрішніх справ, де базувалися російські військовослужбовці.

Вранці 20 травня у Луганську лунали потужні вибухи. РосЗМІ почали писали про приліт по Академії внутрішніх справ.

Дивіться також Ракетний удар по базі окупантів на Луганщині: у росЗМІ розкрили втрати ворога

Ранковий "салют"

Згодом і окупаційна влада була вимушена визнати атаку на місто. Пасічник, ставленник Росії на окупованій частині Луганщини, заявив, що удар був нібито завданий по околицях Луганська, а саме селищу Ювілейному. Сепаратист переконував, що по населеному пункту вдарили французькими ракетами SCALP-RG.

Супутниковий знімок, зроблений вдень 20 травня, підтверджує приліт по будівлі Академії. На ньому видно пожежу та густий дим на місці удару.

Могло поранити генерал-полковника

Російський телеграм-канал зазначає, що Академія МВС використовувалася як командний пункт угруповання військ "Південь". Крім того, повідомляється, що в момент удару в будівлі проводилася нарада за участю командувача військ Південного військового округу генерал-полковника Геннадія Анашкіна, якого нібито було поранено. За даними каналу, всього внаслідок атаки загинули 13 російських військовослужбовців, ще 26 отримали поранення.

Удар по базі росіян у Довжанську: що відомо