Прилетіло по Академії МВС у Луганську: фотодоказ потужного удару по окупантах
Загарбники в окупованому Луганську скаржаться на ракетний обстріл міста. Супутникові знімки свідчать, що удар прийшовся по Академії внутрішніх справ, де базувалися російські військовослужбовці.
Вранці 20 травня у Луганську лунали потужні вибухи. РосЗМІ почали писали про приліт по Академії внутрішніх справ.
Дивіться також Ракетний удар по базі окупантів на Луганщині: у росЗМІ розкрили втрати ворога
Ранковий "салют"
Згодом і окупаційна влада була вимушена визнати атаку на місто. Пасічник, ставленник Росії на окупованій частині Луганщини, заявив, що удар був нібито завданий по околицях Луганська, а саме селищу Ювілейному. Сепаратист переконував, що по населеному пункту вдарили французькими ракетами SCALP-RG.
Супутниковий знімок, зроблений вдень 20 травня, підтверджує приліт по будівлі Академії. На ньому видно пожежу та густий дим на місці удару.
Могло поранити генерал-полковника
Російський телеграм-канал зазначає, що Академія МВС використовувалася як командний пункт угруповання військ "Південь". Крім того, повідомляється, що в момент удару в будівлі проводилася нарада за участю командувача військ Південного військового округу генерал-полковника Геннадія Анашкіна, якого нібито було поранено. За даними каналу, всього внаслідок атаки загинули 13 російських військовослужбовців, ще 26 отримали поранення.
Удар по базі росіян у Довжанську: що відомо
- Надвечір того самого дня на Луганщині знову лунали вибухи. Зокрема, їх чули в окупованому Довжанську.
- ЗМІ припускають, що могла бути уражена військова частина окупантів. У коментарі 24 Канал в ОСУВ "Хортиця" підтвердили "бавовну" у Довжанську.
- Пасічник зазначив, що місто було обстріляне ATACMS з касетними боєприпасами та безпілотниками.
- Російські пабліки пишуть про загибель щонайменше трьох російських військовослужбовців та чотирьох поранених.
- Тим часом агенти "АТЕШ" у Довжанську розповідають про значні пошкодження цистерн із пально-мастильними матеріалами внаслідок удару Сил оборони України 20 травня. Партизани кажуть, що пожежа тривала до самого ранку. У русі опору зазначають, що прильоти по логістиці окупантів на Донеччині та Луганщині почали траплятися частіше. Це відбувається через те, що величезну кількість коштів ППО було перекинуто до Криму.