Там були боєприпаси, зокрема з КНДР, – ЦПД про удар по арсеналу у Брянській області

У Брянській області вночі 19 листопада були вибухи та пожежа. Там було влучання по ворожому арсеналу, де зберігалися ворожі боєприпаси.

Частина цих снарядів була поставлена в Росію з КНДР. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка.

До теми На Брянщині, де розташований великий арсенал, пролунали вибухи

Що сказав Коваленко про вибухи на Брянщині

Андрій Коваленко зазначив, що у Брянській області був удар по 67 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії.

Там були артилерійські боєприпаси, включно з кндрівськими, до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ,

– підкреслив керівник ЦПД.

Він також розповів, що ще раніше цей арсенал атакували дрони.

До слова, російські ЗМІ повідомляли про гучні вибухи у Карачеві у Брянській області. Там оголосили ракетну небезпеку, після чого пролунала серія вибухів, а у небі з'явилася вогняна заграва.

Цікаво, що востаннє вибухи на 67 арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії чули 5 жовтня. Тоді Сили оборони підтвердили свою роботу та зазначили, що знищили боєприпаси ворога, в тому числі й північнокорейські.