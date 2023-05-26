Під завалами будинків у Авдіївці залишились люди: їх неможливо дістати

26 травня 2023, 08:39
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Джерело:

Віталій Барабаш

Станом на 26 травня під завалами будинку в Авдіївці ще є люди. Росіяни вдарили по багатоповерхівці 23 травня.

У місті немає спеціальної техніки, тому людей не можуть дістати. Про це розповів глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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Люди, ймовірно, вже загинули

Так, під завалами – цивільні. Він констатував, що люди вже загинули. Це чоловік 1930 року народження та жінка 1958 року народження. Вона була вчителькою однієї з наших місцевих шкіл.

Барабаш запевнив, що поблизу Авдіївки всі штурми росіян приречені на фіаско. Проте обстріли можливі. Тому політик вчергове закликав місцевих жителів до евакуації. 

В кого ще залишаються близькі чи знайомі в місті, будь ласка, врятуйте їх від такого жахливого фіналу життя!
– попросив глава адміністрації.

Що відомо про удар по Авдіївці

  • 23 травня ворог завдав авіаудару по багатоквартирному будинку Авдіївки.  9 поверхів будівлі було зруйновано до фундаменту.
  • Одразу повідомили про двох поранених людей, серед них була жінка у важкому стані. Зазначали, що під завалами перебувало дві людини, але припускали, що може бути до п'яти осіб.
  • Будинок обвалився. Станом на 24 травня  також було відомо про людей під завалами.
  • Слід наголосити, що російські окупанти продовжують системно і методично руйнувати Авдіївку – з 2014 року.

Автор: Ольга Музика