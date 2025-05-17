Росіяни в автобусі у Білопіллі вбили подружжя Олени Євтушенко та Ігоря Василини

Росія вранці 17 травня цинічно атакувала рейсовий автобус поблизу Білопілля на Сумщині безпілотником "Ланцет". Відомо про 9 загиблих, серед яких подружжя Олени Євтушенко та Ігоря Василини.

Їм було по 56 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Кордон.Медіа".

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Що відомо про загибле подружжя у Білопіллі

Олена Євтушенко та Ігор Василина вранці їхали додому в Суми.

Колись вони проживали у Білопіллі. Хоча евакуювалися звідти раніше, але продовжували працювати у рідному місті.

Подружжя мало їхати додому у Суми ще вчора, але затрималися до ранку і сіли в автобус, який атакували росіяни.

В️ідомо, що Олена з Білопілля. Вона багато років працювала учителем географії та біології, а останні 10 років завідувала методичним кабінетом у Білопільському районному відділі освіти.

Олена дуже любила дітей, завжди була з посмішкою. Дуже віддана своїй роботі жінка. А ще любила квіти, оскільки за освітою була педагогом з біології. Усе подвір'я в Білопілля в неї засаджене квітами,

– розповіла редакторка газети "Білопільщина" Наталія Калініченко.

Ігор народився у Роменському районі, але значну частину життя мешкав у Білопіллі, де працював на залізниці.

У загиблих залишився син Максим та 10-річна внучка.

Нагадаємо, що росіяни, вдаривши по автобусу на виїзді з Білопілля. Наразі відомо про 9 загиблих та 7 поранених, троє з яких у важкому стані. Більшість жертв – жінки пенсійного віку. Дехто із пасажирів автобуса їхав на евакуацію.