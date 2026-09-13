"Терор уже всередині дому": Сікорський і Сибіга відреагували на удар біля кордону з Польщею

Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський відреагували на російський удар поблизу пункту пропуску Ягодин на українсько-польському кордоні. Міністри закликали до об'єднання всіх партнерів проти російської агресії.

Про це посадовці заявили під час спілкування із медіа, передає 24 Канал.

Що сказали Сибіга та Сікорський про російські атаки?

Сікорський назвав інцидент черговим проявом російського терору та заявив, що гібридна війна Москви вже виходить далеко за межі інформаційних атак. За його словами, Росія вдається до підпалів у Польщі, спроб знищення літаків, диверсій на залізниці, атак на інфраструктуру та інших операцій у європейських країнах.

Російський терор не просто стукає у двері, він уже всередині дому,

– заявив Сікорський, наголосивши, що удар біля кордону є черговою ескалацією російської діяльності.

Сибіга зі свого боку заявив, що терор Росії буквально наближається до кордонів Європейського Союзу та НАТО. Він наголосив, що у відповідь недостатньо лише часткових рішень, а необхідні сильні санкції, подальша військова підтримка України та максимальне посилення тиску на Москву.

Український міністр запропонував не чекати на формування великих санкційних пакетів, а реагувати на кожен масований удар Росії новими обмеженнями. Окремо він закликав позбавити Росію можливості виробляти балістичні ракети та безпілотники й обмежити доступ країни-агресорки до військових технологій.

Сибіга також зазначив, що Росія продовжує використовувати компоненти західного виробництва під час виготовлення ракет і дронів, обходячи санкційні обмеження. За його словами, Україна передала європейським партнерам відповідну інформацію.

Окремою темою стала ситуація в Чорному морі. Сибіга заявив, що російські ракетні удари по портовій інфраструктурі, цивільних суднах і морських маршрутах фактично зупинили судноплавство, що створює загрозу для глобальної продовольчої безпеки.

Міністр наголосив на важливості спільної роботи України та Польщі для відновлення свободи мореплавства в Чорному морі. Також він подякував ЄС і сусіднім державам за відновлення "коридорів солідарності", які дозволяють забезпечувати транзит української продукції, зокрема до країн Африки та Близького Сходу.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по заходу України дрони літали за кілька кілометрів від польського кордону, через що Польща підняла в повітря винищувачі та оголосила тривогу в прикордонних регіонах.

У районі Ягодина російський удар пошкодив локомотив пасажирського поїзда приблизно за два кілометри від кордону, однак сам пункт пропуску не постраждав. Порушення повітряного простору Польщі не зафіксували.