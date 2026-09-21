Ворог влучив по АЗС у передмісті Звягеля

Росія продовжує кампанію ударів по українських АЗС. Цього разу була атакована автозаправка на Житомирщині.

Про наслідки атаки повідомив глава ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про обстріл Житомирщини?

За словами чиновника постраждала автозаправка на трасі М-06 у передмісті Звягеля.

Інформація про поранених та масштаби уражень уточнюється.

"На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів", – уточнив Бунечко.

Нагадаємо, що близько 10:00 у Звягельському районі Житомирщини оголосили тривогу. Повітряні сили повідомляли про рух ударного БпЛА повз/на Звягель вектором руху на Хмельниччину .

Гасіння пожежі під Звягелем / Фото ОВА

Зауважимо, що уночі та під ранок Росія обстріялала низку українських міст. Серед них – Київ, Чернігів, Запоріжжя. В останньому під масований удар потрапили багатоповерхівки, будівля університету і торгівельний центр.

У Кропивницькому окупанти влучили по підприємству. На території виникла пожежа. Постраждав один працівник. В одному з сіл громади зникла електрика.

На Одещині росіяни зруйнували склади продуктових супермаркетів. Раніше вони вже були атаковані ворогом.