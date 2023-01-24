Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: СБУ взялася за командира авіаполку Росії Тимошина

СБУ оголосила про підозру командиру авіаполку Росії полковнику Олегу Тимошину. Саме за його наказом окупанти вдарили по бахатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Внаслідок ракетного обстрілу загинули 46 людей, ще понад 70 – отримали травми.

Загалом ворожі обстріли, здійснені за наказом Тимошина, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців.

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Що треба знати про воєнного злочинця Олега Тимошина

Воєнний злочинець Олег Тимошин – командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії. Цей російський полковник віддавав накази щодо багатьох терористичних ударів по Україні. Зокрема:

організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня;

причетний до ракетного удару по торговельному центру у Кременчуку 27 червня 2022 року. Тоді загинула 21 людина, поранено 77 мирних жителів;

розслідування встановило, що за вказівкою Тимошина російські окупанти у травні обстріляли ракетами торговельний центр "Рів'єра" в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області;

Окрім того, у липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерхівці та базі відпочинку "Годжи" в селищі Сергіївка на Одещині. Тоді від обстрілу загинуло 14 людей, ще 30 – отримали важкі травми.

Загалом ворожі обстріли, здійснені за його наказом, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців,

– підкреслили в СБУ.

Важливо! Для серії повітряних атак росіяни використовували

бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32.

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Тимошину загрожує довічне ув'язнення

Тимошину повідомили про підозру за статтею "Порушення законів та звичаїв війни". Йому загрожує довічне ув'язнення. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення воєнного злочинця до відповідальності.

Коротко про терористичний удар Росії по багатоповерхівці у Дніпрі