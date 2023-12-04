"Слава Богу, вчасно вийшли з хати": свідки розповіли про удар по багатоповерхівці в Херсоні

Російська армія 3 грудня цинічно обстріляла житлові квартали Херсона. Були влучання у лікарні та багатоповерхівку. Свідки поділилися подробицями жахливого обстрілу.

Під час терористичного обстрілу міста загинула жінка, ще 8 осіб – постраждали. Унаслідок російської атаки руйнувань зазнали кілька квартир.

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"Розбито все"

Пані Тетяна показала свою квартиру після обстрілу Херсона. На кадрах видно, що унаслідок удару розбиті усі вікна, а також вирвало балконні двері.

"Ось що ми побачили, 5 хвилин назад приїхали. Розбите все – балкон, вікна", – говорить крізь сльози херсонка.

Чоловік Ярослав також поділився кадрами, який вигляд має його помешкання після удару. Він розповів, що за кілька хвилин до атаки сім'я саме вийшла з будинку й не постраждала під час обстрілу.

Діти мої були тут, син там, я на кухні з жінкою був. Слава Богу, вчасно вийшли з хати. Бог відвів,

– розповів Ярослав.

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Ще одна херсонка розповіла, що у квартирі вирвало двері. За її словами, вибух був такої сили, що жінку хвилею виштовхнуло з кімнати, а з рук вирвало телефон. Вона пригадує, що після цього відразу відчула сморід диму.

Одна із херсонських сімей була у квартирі під час обстрілу. Жінка розповіла, що почула дуже сильний вибух і крик власної доньки. За її словами, вона ніколи не чула нічого подібного.

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Терористичний обстріл Херсона 3 грудня: що відомо