"Слава Богу, вчасно вийшли з хати": свідки розповіли про удар по багатоповерхівці в Херсоні
Джерело:Суспільне
Російська армія 3 грудня цинічно обстріляла житлові квартали Херсона. Були влучання у лікарні та багатоповерхівку. Свідки поділилися подробицями жахливого обстрілу.
Під час терористичного обстрілу міста загинула жінка, ще 8 осіб – постраждали. Унаслідок російської атаки руйнувань зазнали кілька квартир.
До теми Влучання в багатоповерхівку та лікарні: що відомо про жахливий удар по Херсону 3 грудня
"Розбито все"
Пані Тетяна показала свою квартиру після обстрілу Херсона. На кадрах видно, що унаслідок удару розбиті усі вікна, а також вирвало балконні двері.
"Ось що ми побачили, 5 хвилин назад приїхали. Розбите все – балкон, вікна", – говорить крізь сльози херсонка.
Чоловік Ярослав також поділився кадрами, який вигляд має його помешкання після удару. Він розповів, що за кілька хвилин до атаки сім'я саме вийшла з будинку й не постраждала під час обстрілу.
Діти мої були тут, син там, я на кухні з жінкою був. Слава Богу, вчасно вийшли з хати. Бог відвів,
– розповів Ярослав.
Херсонці розповіли про обстріл: дивіться відео
Ще одна херсонка розповіла, що у квартирі вирвало двері. За її словами, вибух був такої сили, що жінку хвилею виштовхнуло з кімнати, а з рук вирвало телефон. Вона пригадує, що після цього відразу відчула сморід диму.
Одна із херсонських сімей була у квартирі під час обстрілу. Жінка розповіла, що почула дуже сильний вибух і крик власної доньки. За її словами, вона ніколи не чула нічого подібного.
Наслідки терористичного удару по Херсону: дивіться відео
Терористичний обстріл Херсона 3 грудня: що відомо
- Росіяни з артилерії вкрили вогнем житлові квартали міста близько о 15:30 3 грудня. Під ударом окупантів опинилася житлова багатоповерхівка та дві лікарні в Центральному районі міста.
- Від рук російських військових загинула одна жінка. Вона загинула на місці від отриманих поранень. Станом на зараз відомо про 8 постраждалих, серед яких троє чоловіків та п'ять жінок.
- Херсонська окружна прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.