Чоловік втратив сімох рідних: в Ізюмі розбирають завали будинку, знищеного Росією понад рік тому

В Ізюмі на Харківщині рятувальники розбирають завали будинку, який окупанти знищили у березні 2022 року. Ворог скинув на багатоповерхівку авіабомбу.

Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, цей дім розташований на вулиці Пам'яті. Раніше вона називалася Першотравнева.

Дивіться також Ізюм відроджується: кадри з міста, яке після російського терору вчиться жити заново

Росія завдала авіаудару по будинку у березні торік. Тоді окупанти нещадно бомбили Ізюм. Унаслідок цього зруйновано два під'їзди посередині багатоповерхівки. Тоді загинуло 47 людей.

Новий етап пошуків

Слідство, яке тривало після деокупації, з'ясувало, що під завалами будинку може залишатися щонайменше 5 людей. Сусіди кажуть, що там може ще бути до 9 жертв. Нині рятувальники починають новий етап пошуків. Це буде дуже складна робота, адже минув вже більше як рік після трагедії.

Будинок серйозно пошкоджений. Пожежа у ньому тривала кілька днів. Окупаційна так звана "влада" не дозволяла рятувальникам розбирати завали. До роботи вони стали лише за 3 тижні після авіаудару. Рятувальник Олександр Ковалевський розповів, що вперше до розбору завалів їх допустили 31 березня 2022 року.

Ми повинні були стати до роботи або ж того дня, або наступного. Тому що втрачений час був дуже великий. І якби ми почали розбирати завали того дня, то можливо, ми б ще когось дістали живим,

– зауважив Ковалевський.

Пошук триває

За словами начальника караулу 8-ї пожежно-рятувальної частини Харкова Сергія Білоуса, конструктив будинку був дуже сильно пошкоджений. Завдання рятувальників було демонтувати аварійну конструкцію.

"За допомогою спецобладнання це було зроблено спершу з верхніх поверхів. Далі будемо просуватися все більше до землі. Це робиться для убезпечення подальших робіт з пошуку та розчищення завалів", – сказав Білоус.

Тепер будинок доведеться розбирати по цеглині, аби знайти, вшанувати та поховати жертв трагедії. Михайло Яцентюк унаслідок атаки росіян втратив сімох членів родини. Серед них – трирічна онучка, донька, дружина та тітка.

Авіабомба влучила близько 9 ранку. У підвалі будинку було близько 50 людей. Михайло був разом з рідними в електрощитовій, там загинуло 7 людей. Чоловік розповів, що його онучка попросила чаю. Коли він вийшов на прогін, пролунав вибух.

Мене кидає під сходи – металеві сходи опускалися. Під них кидає вниз животом, привалює ноги, я втратив свідомість. Коли прийшов до тями, я зрозумів, що сталася аварія. Став кричати, кликати… Ніхто ніде не відзивався,

– розповів мешканець дому.

Що відбувається на Харківщині